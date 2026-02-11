Спасатели ликвидировали последствия ДТП с пятью автомобилями в Можайском округе

Во вторник, 10 февраля, сотрудники 308-й пожарно-спасательной части и поисково-спасательного поста ПСЧ-308 ГКУ МО «Мособлпожспас» устранили последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на федеральной автотрассе в Можайском муниципальном округе.

Около пяти часов вечера в службу «Система-112» позвонили очевидцы, которые сообщили о столкновении трех грузовиков и двух легковых автомобилей на 103-м километре автотрассы М-1 «Беларусь».

Начальник караула Анатолий Власов пояснил: «Спасатели обеспечили безопасность, оградив место ДТП и отключив аккумуляторы поврежденных автомобилей для предотвращения возгорания».

После этого огнеборцы оперативно отбуксировали машины на обочину, смыли остатки горюче-смазочных материалов и восстановили движение транспорта. Медики оказали помощь женщине-водителю автомобиля Lada Granta, которая получила лишь незначительные ушибы и ссадины. Госпитализация ей не потребовалась. Остальные участники аварии не пострадали.