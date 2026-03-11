Спасатели Красногорска предупреждают об опасности весеннего льда

В Красногорске началась ранняя весна, и лед на местных водоемах начал таять. Сотрудники спасательных служб призывают горожан быть осторожными и не выходить на тонкий лед, чтобы не рисковать жизнью.

Главный эксперт отдела гражданской обороны Ярослав Александров сообщил, что спасатели регулярно проходят аттестацию и инструктажи. С приходом тепла они особое внимание уделяют безопасности на весеннем льду. У спасателей есть все необходимое оборудование: гидрокостюмы, специальные веревки с концами Александрова и спасательные круги.

Александров напомнил жителям о простых правилах безопасности: не выходить на лед, если нет уверенности в его прочности; безопасная толщина льда для одного человека должна быть не менее 7–10 сантиметров; не ходить по льду в одиночку, в темноте или при плохой видимости. Также рекомендуется иметь при себе веревку или длинную палку для проверки дороги. Особенно опасны места с течением, трещинами и полыньями, где лед рыхлый или мутный.

Если кто-то провалился под лед, не следует подходить к краю. Необходимо помочь пострадавшему с помощью веревки или палки и сразу вызвать спасателей.

«Берегите себя и своих близких. Осторожность — залог вашей безопасности», — добавил Александров.