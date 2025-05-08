Спасатели из Ступина отработали навыки ликвидации последствий ДТП

Спасатели из Ступина совместно с бригадой скорой помощи и экипажем УМВД провели тренировку по ликвидации последствий ДТП. На учениях смоделировали сценарий происшествия. Согласно ему на 105 километре трассы М-4 «Дон» столкнулись два рейсовых автобуса, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники оказывали помощь заблокированному в машине человеку без сознания. Для этого место столкновения оцепили, аккумуляторы машин отключили, чтобы избежать возгорания топлива.
Затем с помощью специальных инструментов спасатели эвакуировали пострадавшего и передали врачам. Работники Госавтоинспекции обеспечили безопасность всего процесса. Разлившийся бензин с дороги также удалили.
Заместитель начальника теруправления № 13 Александр Голяк подвел итоги учений. Задания тренировки были выполнены качественно. Все участники получили оценку «хорошо».
Путин высоко оценил свой рабочий день 8 мая
Путин в День Победы продолжит встречи с зарубежными лидерами
Россиян поздравили с Днем Победы из космоса
Трамп неожиданно высказался об Урсуле фон дер Ляйен
Долги в 120 тыс. рублей не помешали Дане Борисовой купить элитное жилье
Медведев призвал закрыть сцену для некоторых вернувшихся в Россию артистов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте