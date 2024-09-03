Спасатели из Шатуры стали победителями областного конкурса профмастерства

Пресс-служба администрации городского округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Шатура/Мособлпожспас

В Ногинске прошли соревнования спасателей. В них поучаствовали 18 команд от «Мособлпожспаса» и ГУ МЧС России по Московской области. Лучшими стали профессионалы из Шатуры.

Соревнования по пятиборью шли неделю на тренировочном полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России. Для участников подготовили специальные зоны с препятствиями.

Спасатели ликвидировали последствия разливов опасных веществ, тушили пожары, разбирали завалы разрушенных зданий, проводили поиски под водой и реагировали на другие чрезвычайные ситуации и происшествия. Главной задачей было спасти пострадавших.

Испытания проходили 14 команд от «Мособлпожспаса» и четыре — от ГУ МЧС России по Московской области. Первое место заняла команда спасателей поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ТУ № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» из Шатуры.

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