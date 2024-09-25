Спасатели из Реутова стали призерами межрегиональных соревнований по многоборью

Команда сотрудников из пожарно-спасательной части Реутова взяла серебро и бронзу на состязаниях среди спасателей МЧС России. Они показали отличные результаты в спасении на воде.

Пятеро спасателей из Реутова продемонстрировали высокий уровень профессионализма в спасении на водах и водолазных работах. Они погружались с аквалангом и проводили поисково-спасательные работы в акватории.

Также команды должны были оказать пострадавшим первую помощь и извлечь затонувший автомобиль. В общекомандном зачете команда из Реутова стала третьей.

Отметим, что состязания проходили в специально подготовленной зоне с препятствиями. Организаторы воссоздали условия, приближенные к реальным происшествиям и катастрофам.

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