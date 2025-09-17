Спасатели из Подольска стали призерами турнира по гиревому спорту

Пятый юбилейный турнир по гиревому спорту в Подольске собрал более 80 спортсменов из специальных управлений МЧС России из Московской, Тульской и Тверской и других областей. Подольчане заняли третье место в командном зачете.

Соревнования по гиревому спорту провели на территории СК «Труд». В текущем году турнир впервые прошел по новым правилам. В программе было представлено упражнение «рывок гири весом 24 килограмма».

Формат соревнований включал личное и командное первенство. Участники состязались в шести весовых категориях, выполняли классическое упражнение с одним перехватом в течение 10 минут.

Подольск представила команда из шести спортсменов по одному участнику в каждой весовой категории. Победителей наградили медалями и дипломами. Павел Гальцов занял первое место в весе до 78 килограммов, а Руслан Платонов — второе место в весе до 85 килограммов.