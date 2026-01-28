Спасатели из Наро-Фоминска победили на волейбольном турнире в Белоруссии

XXII открытый турнир по мини-футболу, волейболу и пожарному спорту на Кубок председателя Бобруйского горисполкома среди подразделений пожарных-спасателей завершился в Белоруссии. Команда из Наро-Фоминского округа одержала уверенную победу в соревнованиях по волейболу.

Турнир, посвященный Дню спасателя, собрал сильнейшие команды Белоруссии и России для честной борьбы, обмена опытом и укрепления профессионального братства.

Жители Бобруйска тепло встретили пожарных-спасателей из Наро-Фоминского округа. После соревнований всех участников ждала зрелищная концертная программа.

Зрители увидели выступления спортсменов-силовиков, творческие номера и концерта ансамбля Fire Band. Спасатели исполнили под аплодисменты зала любимые хиты и песни о дружной команде МЧС в сопровождении трогательных кадров о рабочих буднях пожарных.