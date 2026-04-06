Спасатели из Мособлпожспаса заняли третье место в соревнованиях по ликвидации аварий

С 2 по 3 апреля проводились соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте в 2026 году. Мероприятие состоялось на базе Щелковского колледжа в деревне Долгое Ледово городского округа Щелково.

В состязаниях участвовали 26 команд, среди которых были представители пожарно-спасательных отрядов ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области, Ногинского спасательного центра МЧС России, Центра «Лидер», АГЗ МЧС России и Щелковского колледжа. В числе участников были и спасатели 300-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас».

По условиям соревнований, в результате лобового столкновения в автомобиле оказались заблокированы люди. Боевой расчет должен был обесточить транспортное средство, удалить остатки стекла, снять крышу, демонтировать двери и сиденья, извлечь пострадавших, оказать им первую помощь и транспортировать к машине «Скорой помощи». За ошибки команде начислялись штрафные баллы.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» показали третий результат среди всех участников и остались довольны проделанной работой. Первое место заняла команда 13 пожарно-спасательного отряда (Клин). Победители будут представлять Московскую область на первенстве Центрального федерального округа.