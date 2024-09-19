Спасатели из Чехова отработали навыки ликвидации последствий ДТП

Аварийно-спасательная группа «ЧеховСпас» поучаствовала в тренировке. Специалисты практиковались извлекать из автомобиля пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

Учения прошли по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина. Оценил их качество замглавы муниципалитета Павел Сибарсов.

Сотрудники группы отработали навыки ведения аварийно-спасательных работ в ситуации, когда произошла автомобильная авария. Они извлекали пострадавших из авто с помощью гидравлического инструмента, а также оказывали первую помощь.

Отметим, что подобные тренировки проходят в округе регулярно. В их рамках специалисты отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях.

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