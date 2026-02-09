Спасатели и волонтеры из Одинцова нашли заблудившуюся лыжницу

Сотрудники отряда «ЛизаАлерт» и пожарно-спасательных частей оперативно прибыли на вызов в Мещерский парк. Они провели поисковую операцию и нашли заблудившуюся 23-летнюю лыжницу.

В службу «112» обратился отец девушки, сообщив, что потерял ее из виду во время совместной прогулки. Диспетчер уточнил детали и направил на место расчеты 244-й и 246-й пожарно-спасательных частей, оснащенные фонарями, рациями и тепловизорами. К поискам также подключились добровольцы отряда «ЛизаАлерт».

Спасатели и волонтеры разделились на группы и начали прочесывать территорию парка. Спустя час одну из поисковых групп обнаружила девушку в паре километров от места, где она разлучилась с отцом.

Состояние лыжницы оказалось удовлетворительным, травм она не получила и в медицинской помощи не нуждалась. После встречи с отцом и краткого опроса спасателей девушка смогла самостоятельно добраться до выхода из парка.