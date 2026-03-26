Спасатели Подмосковья предупредили об опасности водоемов в период оттепели

В конце марта лед на водоемах Московской области становится крайне непрочным. Из-за дневных оттепелей и ночных заморозков его структура изменяется — он превращается в рыхлую и пористую массу, насыщенную талой водой. Даже если лед выглядит толстым, он может внезапно проломиться под ногами без какого-либо предупреждения.

Выход на такой лед крайне опасен, однако спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» готовы к любым чрезвычайным ситуациям. У них есть все необходимое оборудование для помощи людям, попавшим в беду.

Заместитель начальника территориального управления №5 Владимир Пискун рассказал о техническом оснащении спасательных подразделений: «В первую очередь мы используем плавсредства на открытой воде, гидрокостюмы, спасательные круги, концы Александрова, которые помогают вытащить человека на водной глади либо на тонком льду».

Владимир Пискун подчеркнул, что весной выходить на лед крайне рискованно. Лед имеет неоднородную структуру и может сломаться в любой момент. Спасатели рекомендуют рыболовам убрать зимние снасти и дождаться летнего сезона, чтобы не рисковать жизнью ради улова. Если вы стали свидетелем происшествия на водоеме, необходимо немедленно позвонить по номеру «112».