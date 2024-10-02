Правила безопасной осенней рыбалки напомнили в «Мособлпожспасе»

Осень — любимая пора многих любителей рыбной ловли. Чтобы отдых на водоемах Подмосковья не обернулся бедой, работники «Мособлпожспаса» напомнили о правилах безопасности.

Осенью важно не оказаться за бортом своей лодки и не упасть в уже холодную воду. В таких ситуациях бывает очень сложно добраться до берега, что приводит к печальным последствиям.

Спасатели рекомендуют перед походом на рыбалку предупредить близких и друзей о своих планах и предполагаемом времени возвращения домой. Нужно перепроверить снаряжение и состояние лодки.

Не следует выходить на водоем в ветреную или дождливую погоду, а тем более в темное время суток. Перед походом на водоем нельзя употреблять алкоголь, так как он замедляет реакцию, рассеивает внимание и притупляет чувство реальной опасности.

Владельцам надувных лодок важно не заплывать в места, где можно наехать на корягу и столкнуться с неприятными последствиями.

Спасатели рекомендуют рыбакам носить спасательные жилеты, тщательно соблюдать правила безопасного поведения на воде и при возможности рыбачить с берега.

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