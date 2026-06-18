Спасатели эвакуировали заблудившуюся в лесу пенсионерку в Клину

В среду, 17 июня, сотрудники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с полицейскими и волонтерами отряда «ЛизаАлерт» отыскали 75-летнюю женщину, которая потерялась в лесу и провела там сутки. Инцидент произошел в селе Горки Клинского городского округа.

Муж пенсионерки, страдающей деменцией, обратился в службу экстренных вызовов «Система-112». Он рассказал, что его жена ушла гулять с собакой вечером 16 июня и не вернулась. Мужчина сам искал ее, но безуспешно, и на следующий день попросил о помощи.

По словам старшего смены Ивана Арсентьева, спасатели определили границы поиска и углубились в лес. Почти четыре часа они прислушивались к каждому звуку и прочесывали территорию. В итоге услышали громкий лай и нашли пенсионерку с собакой по кличке Бим. Женщина была истощена и не могла идти самостоятельно. Спасатели переложили ее на мягкие носилки, вынесли из леса, довезли до дома на машине. Позже для пенсионерки вызвали скорую помощь для осмотра. Дальнейшая помощь спасателей не потребовалась.