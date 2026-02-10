Спасатели эвакуировали заблудившегося в лесу мужчину с переохлаждением

В среду, 28 января, сотрудники 250-й пожарно-спасательной части и отдельного поста ПСЧ-243 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели операцию по поиску и эвакуации заблудившегося в лесу мужчины. Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Запутная Орехово-Зуевского городского округа.

Заместитель начальника ОП ПСЧ-243 рассказал, что в 16:20 в службу экстренной помощи «Система-112» поступил звонок от обеспокоенной женщины. Она сообщила, что ее знакомый, решив сократить путь через лес, потерял ориентиры и заблудился.

Спасатели незамедлительно выехали в предполагаемый район поиска. Они связались с потерявшимся по телефону и определили его приблизительное местонахождение по геолокации. Преодолевая заснеженную чащу, специалисты прочесывали лес, подавая звуковые сигналы с помощью автомобильной техники.

После почти двух часов поисков спасатели нашли мужчину 2002 года рождения в состоянии сильного переохлаждения. Он не мог передвигаться самостоятельно, поэтому для его эвакуации привлекли снегоход ПСЧ-250. Огнеборцы развели костер, укутали пострадавшего в термоодеяло и оказали ему психологическую поддержку.

С прибытием снегохода мужчину доставили к машине скорой помощи и передали медикам. С подозрением на переохлаждение и обморожение нижних конечностей его госпитализировали в больницу города Шатура.