Спасатели эвакуировали пострадавшего из горящей квартиры в Звенигороде

Вечером 3 марта работники пожарно-спасательных частей, включая ПСЧ-318 и ПСЧ-244, а также сотрудники федеральной противопожарной службы спасли мужчину во время тушения пожара в многоэтажном доме в Звенигороде Одинцовского городского округа.

По словам начальника 318-й пожарно-спасательной части Сергея Жучкова, сигнал о возгорании поступил на позднем этапе вечера от очевидцев, которые сообщили, что горит квартира на 13-м этаже. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. «К месту пожара оперативно прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных подразделений», — подчеркнул Сергей Жучков.

Спасатели сформировали звено газодымозащитников и приступили к поиску очага возгорания. В ходе разведки специалисты обнаружили в горящей квартире мужчину, который получил ожоги и находился в тяжелом состоянии. Его оперативно вынесли на свежий воздух и передали медикам для госпитализации.

Благодаря слаженным действиям пожарным удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание на площади 25 квадратных метров и предотвратить дальнейшее распространение огня.