Спасатели эвакуировали мужчину, провалившегося под лед в Можайском округе

Как рассказал старший смены Михаил Дыкман, в 18 часов вечера в службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок от отца пострадавшего. Мужчина сообщил, что его 30-летний сын гулял у реки, поскользнулся на заснеженной тропинке и упал с крутого берега. Лед проломился, сын оказался по пояс в ледяной воде. Он успел схватиться за лед, вытащил телефон из кармана куртки, набрал отца и назвал свои координаты, после чего зарядка у телефона села.

Оставшись без связи, мужчина громко стал звать на помощь. Это привлекло внимание очевидцев, которые катались на лыжах неподалеку. Они помогли ему выбраться на берег. Прибывшие спасатели сопроводили пострадавшего до автомобиля «скорой помощи».