Спасатели эвакуировали мужчину из запертой квартиры в Волоколамском округе

В пятницу, 27 марта, работники 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» проникли в запертую квартиру в Волоколамском муниципальном округе, где обнаружили 44-летнего мужчину в тяжелом состоянии.

Заместитель начальника части Ирина Месилова рассказала, что около полуночи в службу экстренной помощи «Система-112» позвонила обеспокоенная соседка. Женщина услышала звуки, похожие на призывы о помощи, и удары по батарее. Она предположила, что мужчине требуется срочная помощь.

Прибыв на место, спасатели установили, что входная металлическая дверь заперта изнутри на замок. В присутствии сотрудников полиции специалисты вскрыли дверь и проникли в квартиру. Там они обнаружили мужчину, лежащего на полу в одной из комнат. Приехавшие медики осмотрели пострадавшего, после чего спасатели зафиксировали его на мягких носилках и помогли транспортировать в автомобиль скорой помощи для срочной госпитализации.