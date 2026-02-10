Спасатели эвакуировали людей с остановившейся канатной дороги в Подмосковье

В субботу, 31 января, сотрудники 270-й пожарно-спасательной части и отдельного поста ПСЧ-270 ГКУ МО «Мособлпожспас», а также специалисты РОССОЮЗСПАС и федеральной противопожарной службы провели операцию по эвакуации людей с остановившейся канатной дороги. Инцидент произошел на территории горнолыжного парка «Степаново» в Дмитровском муниципальном округе.

Начальник ПСЧ-270 Александр Белов сообщил, что в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило уведомление о том, что подъемник длиной около 1100 метров остановился. Из-за этого 50 человек оказались заблокированы на высоте. Предварительная причина остановки — выход троса из ролика фуникулера.

Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к эвакуации. Одни специалисты готовили средства спасения, другие оказывали психологическую помощь. Для спуска людей использовались трехколенная лестница и альпинистское снаряжение. К 19:20 спасательные работы были завершены. Всего было эвакуировано 50 человек, включая 5 детей. Для людей был организован пункт обогрева и горячее питание. По предварительной информации, пострадавших нет.