Спасатели эвакуировали двух мужчин с Иваньковского водохранилища

В среду, 28 января, сотрудники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели операцию по эвакуации двух мужчин с акватории Иваньковского водохранилища в городском округе Дубна.

Заместитель начальника ПСП ПСЧ-215 Александр Проценко сообщил, что вечером мужчины 1981 года рождения обратились в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Они попали в снежный плен и не могли самостоятельно покинуть акваторию в районе острова Могилевский.

«Жители городов Дубны и Щелково рыбачили на водохранилище примерно в двух километрах от берега. Решив вернуться, они обнаружили, что их мотобуксировщик замерз и перестал работать. К этому времени уже стемнело и поднялась метель, поэтому мужчины решили вызвать помощь», — пояснил Александр Проценко.

Спасатели выдвинулись на судне на воздушной подушке «Хивус-6» и поддерживали связь с мужчинами по телефону. В ходе операции была использована поисково-навигационная система «Юрий Великий», которая позволила определить координаты рыбаков и успешно доставить их вместе с техникой на берег. В медицинской помощи они не нуждались.