Спасатели эвакуировали 15 человек при пожаре в жилом доме в Волоколамске

Работники 203-й и 208-й частей «Мособлпожспаса» потушили возгорание в многоэтажном доме в Волоколамском округе. Спасатели эвакуировали 15 человек.

Как рассказал начальник 203-й части Владислав Макеев, ночью по номеру 112 позвонили очевидцы и сообщили, что на первом этаже четырехэтажного дома загорелась квартира. Когда пожарные приехали на место, они разделились на группы, проверили здание и начали тушить огонь. Из-за сильного задымления пришлось срочно вывести людей из подъезда.

«Подав два ствола на тушение пламени, огнеборцы в течение часа полностью ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на соседние квартиры. К счастью, никто не пострадал», — заключил Макеев.

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