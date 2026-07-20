Спасатели дважды выводили заблудившихся женщин из лесов Подмосковья

В Можайском округе около шести часов вечера поступил звонок от одной из трех женщин, заблудившихся во время сбора грибов и ягод. По словам старшего смены поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части Михаила Дыкмана, женщины отправились в лес утром, но вскоре потерялись. У них были заряженные мобильные телефоны, и они смогли вызвать спасателей. Специалисты оперативно прибыли на место и начали прочесывать лес. Через полтора часа они нашли женщин и вывели их из чащи. Медицинская помощь им не потребовалась.

Аналогичный случай произошел в Волоколамском округе. Как рассказала заместитель начальника ПСЧ-203 Ирина Месилова, около половины шестого вечера в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила одна из трех женщин 50, 67 и 70 лет, которые отправились за грибами и заблудились. Они также самостоятельно вызвали спасателей. Операция по поиску длилась чуть более двух часов, после чего женщин благополучно обнаружили и вывели из леса. Они поблагодарили работников госучреждения за помощь. Медицинская помощь им не понадобилась.