Спасатели дважды пришли на помощь животным в Кашире
Во вторник, 16 июня, сотрудники поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» выезжали на помощь животным дважды. Оба случая произошли в городском округе Кашира.
По словам старшего смены Владимира Толстикова, первый вызов поступил от жительницы деревни Макарово. Женщина сообщила, что ее собака застряла между прутьями вольера и не могла самостоятельно выбраться. Спасатели аккуратно разжали металлические прутья и освободили собаку. Животное не пострадало и не нуждалось в ветеринарной помощи.
Второй инцидент случился в деревне Корыстово. Местный житель позвонил в службу экстренных вызовов и рассказал, что соседская кошка застряла в окне, открытом на вертикальное проветривание. Хозяева квартиры на втором этаже были в отъезде. Спасатели поднялись к окну по трехколенной лестнице, освободили кошку и, убедившись, что она не травмирована, вернули ее в квартиру.