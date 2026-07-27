Зажатого в салоне машины после ДТП водителя спасли в Кашире

По словам старшего смены Сергея Звягинцева, в службу «Система-112» позвонили очевидцы и сообщили о лобовом столкновении ГАЗели и легковой машины «Шевроле». В результате аварии женщина-водитель оказалась заблокирована в поврежденном автомобиле.

Спасатели оградили место происшествия светоотражающими конусами и отключили аккумуляторы машин, чтобы предотвратить возгорание. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они деблокировали женщину 1986 года рождения, оказали ей первую помощь и психологическую поддержку. Затем пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи. После этого спасатели убрали горюче-смазочные материалы с дороги, расцепили автомобили и подготовили их к эвакуации. Водитель ГАЗели не пострадал.