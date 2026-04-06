Спасатели деблокировали водителя после ДТП в Ступине

В субботу, 4 апреля, на 321-м километре федеральной автодороги А-108 в селе Семеновское городского округа Ступино произошло дорожно-транспортное происшествие. Работники 269-й пожарно-спасательной части и ее отдельного поста ГКУ МО «Мособлпожспас» оперативно ликвидировали последствия аварии.

Начальник караула отдельного поста пожарно-спасательной части Олег Колмыков сообщил, что информация об аварии поступила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» вечером. Столкнулись легковой автомобиль «Датсун Ун-До» и грузовой «Валдай 45».

«В результате лобового удара легковой автомобиль получил критические повреждения. Водитель оказался зажат в искореженном салоне», — пояснил Олег Колмыков.

Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно освободили пострадавшего. Одновременно место ДТП было ограждено специальными конусами, а аккумуляторная батарея отключена во избежание возгорания.

Пострадавшему была оказана первая помощь и психологическая поддержка. После освобождения водителя спасатели под контролем прибывшей бригады скорой помощи уложили его на мягкие носилки и транспортировали в автомобиль скорой для последующей госпитализации в Ступинскую областную клиническую больницу. Водитель грузового автомобиля не пострадал.