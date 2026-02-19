Спасатели деблокировали водителя после ДТП на трассе М-1

По словам старшего смены Михаила Дыкмана, около 13 часов дня в службу «Система-112» поступило сообщение от сотрудников Госавтоинспекции о столкновении двух большегрузов и кроссовера на 114-м километре трассы М-1 «Беларусь».

«На перекрестке со светофором в сложных погодных условиях произошло столкновение КамАЗа с грузовиком Sitrak, двигавшимся впереди. От удара КамАЗ развернуло, после чего он съехал на обочину и перевернулся. В результате чего следовавший сзади кроссовер Geely врезался в тросовый разделительный барьер и опрокинулся», — рассказал Михаил Дыкман.

Прибывшие на место медики оказали необходимую помощь 57-летнему водителю грузовика, который оказался зажат искореженными конструкциями. Спасатели отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей, чтобы предотвратить возгорание. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они деблокировали водителя, под контролем медиков аккуратно извлекли его из кабины, переложили на мягкие носилки и транспортировали в автомобиль скорой помощи. После чего мужчина был срочно доставлен в больницу. Остальные участники аварии не пострадали.