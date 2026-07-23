Спасатели деблокировали водителя из смятой кабины грузовика в Коломне

В четверг, 23 июля, на 112-м километре федеральной трассы «Урал» в сторону Москвы в городском округе Коломна произошло ДТП. Работники 261-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали его последствия.

Около полудня фургон Skania столкнулся с трактором «Беларус». От удара трактор съехал с дороги, а водитель грузовика оказался зажатым в кабине.

Спасатели оперативно прибыли на место аварии, выставили ограждение и отключили аккумуляторы машин, чтобы избежать возгорания топлива. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента специалисты деблокировали 54-летнего мужчину и оказали ему первую помощь.

Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила его с травмами различной степени тяжести в Жуковскую окружную больницу. Водитель трактора (38-летний мужчина) смог выбраться из кабины самостоятельно, его доставили в Коломенскую центральную районную больницу. После того как были устранены вторичные факторы и смыты горюче-смазочные материалы с дорожного полотна, движение по федеральной трассе возобновилось.