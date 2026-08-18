Спасатели Подмосковья дали рекомендации для безопасного отдыха на воде

В августе, несмотря на переменчивую погоду, многие жители региона спешат провести солнечные дни у воды. Чтобы отдых не обернулся трагедией, работники противопожарно-спасательной службы подготовили важные рекомендации для всех, кто планирует выход на акваторию.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако подчеркнул, что безопасность начинается задолго до того, как лодка отчалит от берега. Перед выходом на воду необходимо тщательно проверить плавсредство на наличие течи и пробоин, надежность крепления весел и достаточность топлива для моторных лодок.

Особое внимание следует уделить спасательным жилетам — они должны быть на каждом пассажире. Также на борту обязательно должны быть круг, черпак для откачки воды и аптечка. Не менее важно не перегружать судно, поскольку производитель указывает максимальное количество пассажиров, превышать которое запрещено.

Спасатели настоятельно советуют сверяться с прогнозом погоды. Если обещают ветер, дождь или грозу, выход на воду лучше отложить. Выходить в темное время суток не рекомендуется. Кроме того, специалисты напоминают, что управление лодкой в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно.

Перед прогулкой стоит предупредить близких о маршруте и примерном времени возвращения. Телефон следует положить в непромокаемый пакет, а также иметь при себе свисток или сигнальные средства.

Спасатели также предупредили об основных ошибках, которые могут привести к опрокидыванию лодки: нельзя садиться на борт, вставать на сиденья или в полный рост, раскачивать судно, переходить с одной лодки на другую и нырять с борта. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо немедленно звонить по номеру 112.