Спасатели Чехова рассказали жителям о правилах безопасности летом

Сотрудники пожарно-спасательной части № 311 «Мособлпожспаса» напомнили о действиях при пожаре и спасении на воде. Особое внимание уделяют детям, которые проводят лето в 25 пришкольных лагерях.

Заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин напомнил основные правила: не паниковать, своевременно вызвать пожарную охрану, оповестить соседей и немедленно эвакуироваться. Если эвакуация невозможна — ждать спасателей в безопасном месте.

Дважды в день специалисты «Мособлпожспаса» и «Чехов-Спаса» мониторят прибрежные зоны и напоминают о правилах поведения на воде. Официально разрешенных мест для купания в округе нет. Для детей инструктаж проводят в игровой форме, чтобы ребята лучше запомнили порядок действий. В лагерях школьники также знакомятся с профессией спасателей.

При утоплении необходимо быстро достать человека, извлечь воду из легких и проводить реанимацию до приезда скорой. В жаркую погоду нужно избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и надевать головные уборы. При солнечном ударе пострадавшего следует отвести в тень, дать холодной воды, охладить и вызвать врачей. В случае происшествия необходимо звонить по номеру 112.

Администрация и спасатели призывают жителей округа быть внимательными и заботиться о своей безопасности.​​