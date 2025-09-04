Спасатели Богородского округа приняли участие в открытом чемпионате МЧС

Масштабный открытый чемпионат Московской области среди нештатных аварийно-спасательных формирований прошел на территории Сергиево-Посадского городского округа. Мероприятие организовано под эгидой Главного управления МЧС России по Московской области и направлено на отработку взаимодействия сил гражданской обороны в условиях чрезвычайных ситуаций.

Богородский городской округ на чемпионате представляли две команды: аварийно-спасательное формирование Центра гражданской обороны и специализированная группа «Восточных электрических сетей».

Спасателям предстояло продемонстрировать профессиональное мастерство в решении сложных задач: ликвидация последствий условных чрезвычайных ситуаций, оказание первой помощи пострадавшим, проведение аварийно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры.

Параллельно с соревновательной программой провели расширенное совещание с участием представителей муниципальных образований. На повестке дня были вопросы совершенствования системы гражданской обороны и повышения готовности нештатных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации.