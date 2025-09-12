Спасателей наградили по итогам купального сезона в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск подвели итоги летнего купального периода, который длился с первого июня по 31 августа. На итоговом мероприятии отметили вклад спасателей и вручили им заслуженные награды за проделанную работу.

В МКУ «СолнСпас» служат более 80 специалистов, включая сотрудников аварийно-спасательного отряда, Единой дежурно-диспетчерской службы и отдела гражданской защиты. На протяжении сезона они оказывали помощь работникам Государственной инспекции по маломерным судам при совместных рейдах, обеспечивали порядок и безопасность на водных объектах, а также содействовали в перегоне маломерных судов, отстраненных от управления.

«Результаты этого купального сезона говорят о слаженной работе сотрудников „СолнСпаса“ и ГИМСа. Совместными усилиями они смогли не только сократить число происшествий на воде, но и не предотвратить случаи гибели детей. Эта статистика — прямое свидетельство эффективности профилактической работы и готовности спасательных служб к оперативным действиям», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Отличившимся специалистам вручили благодарственные письма.

«Самыми распространенными нарушениями стали управление маломерным судном лицами, не имеющими соответствующего удостоверения, что влечет штраф в размере 10 000 рублей как для водителя, так и для собственника судна, допустившего передачу. Также часто фиксировались случаи эксплуатации незарегистрированных гидроциклов и катеров, собственники которых передавали их неуполномоченным лицам, что предусматривает штраф 35 000 рублей», — отметил руководитель западного отделения ГИМС Московской области Олег Павлов.

За три месяца работы специалисты составили 136 административных протоколов, вынесли постановления и назначили штрафов на сумму свыше одного миллиона рублей.