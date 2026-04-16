Подмосковный спасатель провел урок безопасности для школьников Москвы

Заместитель начальника отряда Дмитрий Лешевич рассказал, что специалист познакомил школьников с профессией спасателя и напомнил о правилах поведения на воде и безопасном пребывании в зонах отдыха.

Дмитрий Лешевич подчеркнул: «Главное — это недопущение несчастных случаев». Спасатель напомнил учащимся основные правила поведения на воде и объяснил запрет на купание в необорудованных местах. Также специалист продемонстрировал средства и способы спасения людей, терпящих бедствие на воде, и провел мастер-класс по сердечно-легочной реанимации на тренажере. Каждый желающий смог попробовать провести реанимационные мероприятия, чтобы лучше усвоить полученную информацию.