Спасатель получил награды за спасение людей из задымленной квартиры

В пятницу, 6 февраля, на еженедельном совещании в городском округе Люберцы начальник госучреждения ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов вручил спасателю Максиму Горину Благодарственное письмо и медаль «10 лет безупречной работы».

Максим Горин, старший смены поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части, был в отпуске и гулял с собакой, когда заметил дым из окон двухэтажного дома в Шатурском городском округе 24 января. Он разбудил хозяев загоревшейся квартиры, помог женщине выйти на свежий воздух и сообщил о происшествии по номеру «112». Приехавшие на вызов огнеборцы эвакуировали из дома еще двух женщин, нашли очаг возгорания и потушили огонь.

Мянсур Якубов поблагодарил спасателя за грамотные и решительные действия, вручил ему заслуженные награды и пожелал успехов в работе.