Спасатель освободил чайку, запутавшуюся в шнуре в Дубне

По пути на работу Александр Проценко заметил чайку, которая не могла взлететь. Птица сидела рядом с одним из участков садоводческого товарищества. Спасатель подошел ближе и увидел, что чайка запуталась в разметочном шнуре для строящегося забора.

«Без помощи человека чайке было явно не обойтись, но все оказалось сложнее, чем я предполагал, так как птица провела в таком положении долгое время, и веревка уже плотно обхватила крыло», — рассказал Александр Проценко.

Спасатель защитил руки крагами и приступил к освобождению пернатой пленницы. Чайка была сильно напугана, и любое резкое движение могло травмировать ее. Александр Проценко действовал методично: сначала зафиксировал пострадавшую, а затем начал разматывать узлы, разрезая веревку ножом. На это ушло около шести минут.

Когда чайка была освобождена, она сделала несколько пробных взмахов крыльями и приземлилась на землю. Спасатель заметил, что с крылом птицы что-то не так, и отвез ее в ближайшую ветеринарную клинику. Врач провел осмотр и предложил оставить чайку в клинике для лечения и восстановления.