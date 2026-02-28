Спасатель МЧС провел познавательную беседу с дошкольниками в Истре

В дошкольном отделении школы № 2 Истры прошла встреча с начальником спасательного подразделения МЧС России Владимиром Якшиным. Специалист, который является папой одной из воспитанниц, рассказал детям о своей работе.

Владимир Якшин провел для старшей группы лекцию, на которой поделился особенностями своей профессии. Ребята узнали, что в команде спасателей есть медики, пожарные, водолазы, альпинисты и летчики — и все они объединяются, чтобы помогать людям в чрезвычайных ситуациях.

В ходе встречи дети поговорили о правилах безопасного поведения и смогли увидеть настоящие инструменты, которыми пользуются спасатели в своей работе. Ребята с большим интересом изучали специальное снаряжение, задавали вопросы и внимательно слушали ответы профессионала.

Подобные мероприятия не только расширяют кругозор дошкольников, но и помогают формировать у них основы безопасного поведения в повседневной жизни.