Спасатель из Подмосковья стал призером всероссийских соревнований

Соревнования по трейлраннингу Onego Ice Ultra состоялись на Онежском озере в Петрозаводске 16 февраля. Третье место занял сотрудник территориального управления № 13 «Мособлпожспаса» Иван Кривобок.
Во время соревнований по трейлраннингу участники бегут по пересеченной местности, преодолевая сугробы и лед, а также демонстрируя навыки ориентирования. Спортсмены из разных уголков России состязались на нескольких дистанциях в разных возрастных категориях.
Работники «Мособлпожспаса» показали высокий уровень подготовки. Иван Кривобок выиграл бронзовую медаль среди участников в возрасте от 20 до 30 лет.
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