Пожарного наградили почетным знаком за спасение жителя Раменского

Спасатель Иван Федотов из Мособлпожспаса получил знак отличия за оперативную помощь девушке в Раменском. Ему удалось предотвратить трагедию и спасти жизнь 16-летней жительницы города.

Ситуация произошла в тот день, когда 16-летняя девушка потеряла сознание из-за эпилептического припадка прямо на выходе из автобуса. Иван Федотов, оказавшийся рядом, незамедлительно отреагировал и оказал первую помощь, предотвратив дальнейшие осложнения. Его действия помогли спасти жизнь подростка и предотвратить возможные трагические последствия.

Этот случай стал широко известен благодаря сообщениям в социальных сетях, где пользователи выразили благодарность и восхищение действиям пожарного. Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев отметил важность такого поступка и вручил Ивану Федотову знак «За особые заслуги перед Раменским городским округом».

Эдуард Малышев подчеркнул, что такие поступки свидетельствуют о том, что для спасателей готовность прийти на помощь людям вне зависимости от ситуации — это не просто профессиональный долг, но и образ жизни. Сила духа, отзывчивость и желание помочь другим — это качества настоящих героев, как отметил глава муниципалитета.

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