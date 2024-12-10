Пожарный Иван Федотов получил медаль за спасение подростка в Раменском

Пожарный «Мособлпожспаса» Иван Федотов получил медаль «За спасение жизни». В свой выходной день он помог 16-летней девочке, у которой случился приступ эпилепсии на автобусной остановке в Раменском округе.

Торжественную церемонию награждения провели в Москве, на мероприятии ко Дню героев Отечества. Медали вручили представители «Российского союза спасателей».

Среди награжденных был сотрудник «Мособлпожспаса» Иван Федотов. 7 ноября, в свой выходной день, огнеборец 262-й пожарно-спасательной части помог 16-летней девочке, у которой случился приступ эпилепсии на автобусной остановке. Иван вместе с водителем автобуса оказал школьнице первую помощь и обеспечил ее безопасность.

«Такие истории наглядно показывают, что желание помогать людям не ограничено временными рамками. Отважные спасатели готовы и в будни, и в выходные сражаться за самое бесценное — жизни людей, попавших в беду», — отметил заместитель начальника управления по воспитательной работе и работе со СМИ «Мособлпожспаса» Валерий Виноградов.