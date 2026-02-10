Спасатель эвакуировал людей из горящего дома в Шатуре

В субботу, 24 января, в городе Шатура произошел инцидент с возгоранием двухэтажного многоквартирного дома. В это время старший смены поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Максим Горин был в отпуске. Он гулял с собакой и заметил дым, исходящий из жилого дома.

Максим Горин стучал в дверь и окна на первом этаже, пока не разбудил спящих жильцов. Дверь открыл молодой человек, который в панике выбежал на улицу. Спасатель бросился внутрь и вывел на свежий воздух женщину. После этого он сообщил о происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112».

На место прибыли работники 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» и сотрудники федеральной противопожарной службы. Огнеборцы эвакуировали двух пожилых женщин из квартиры на втором этаже и с помощью тепловизора обнаружили очаг возгорания за перегородкой в ванной комнате на первом этаже. Специалисты вскрыли перегородку бензопилой и ликвидировали очаг возгорания.

Начальник территориального управления №9 Сергей Жукин отметил, что благодаря решительным действиям Максима удалось избежать трагических последствий. Медицинская помощь жителям дома не потребовалась.