Спартакиада в преддверии Дня студента прошла в Богородском округе

Спартакиада по русским народным играм для обучающихся первых курсов прошла в Ногинском колледже накануне Дня студента. Соревнования были организованы совместно с «Молодой гвардией» Богородского городского округа.

Учащиеся Ногинского колледжа соревновались в таких состязаниях, как вышибалы, армрестлинг, шапочные бои, городки. Особым моментом стало перетягивание каната, которое вызвало эмоции и азарт у команд. Более 60 студентов попробовали свои силы в разных дисциплинах.

Соревнования прошли ярко, красочно, на одном дыхании. К участникам с приветственным словом обратился депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Павел Волнов. Ребята показали настоящую волю к победе, спортивный дух и силу.

«Наша команда продолжает активно работать со студенчеством Богородского округа. Впереди ждет еще много проектов, добрых дел и мероприятий. Всех студентов — с наступающим праздником! — отметил заместитель руководителя „Молодой гвардии Единой России“ Богородского округа Тимофей Загородний.

Первое место по итогам соревнований заняла команда группа «1ДСА», второе место — группа «п1МСР2», третье — группа «п1МСР1». Лучшим вручили грамоты и призы.