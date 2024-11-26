Спартакиаду для детей-сирот провели в Реутове

Спартакиада для детей-сирот прошла в Реутове. В состязаниях приняли участие сильнейшие спортсмены, прошедшие отборочный этап.

По словам основателя благотворительного фонда «Дарим добро вместе» Залины Базиевой, цель отборочного этапа — пропаганда здорового образа жизни среди детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

«Нам очень важно быть значимыми взрослыми для детей-сирот показывать им, что в этой жизни все возможно и, конечно же, работать над их лидерскими качествами, над тем чтобы они учились не сдаваться ни в соревнованиях, ни в жизни», — отметила Базиева.

Спортсмены соревновались в подтягивании на перекладине, прыжках в высоту, беге, личной эстафете и многом другом.

«Для победы нужна командная работа, сила духа и мотивация. Мы готовы побеждать, идти дальше. Наш девиз — „Мы не можем без движения — мы всегда под напряжением!“ — сказал участник спартакиады Руслан.

Победителями спартакиады стали ребята из Балашихи и Ногинска, и в апреле они представят свой регион на областных соревнованиях спортсменов Центрального федерального округа.