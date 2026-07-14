Спартакиаду для детей провели в лагере «Родина» в Подольске
В детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» городского округа Подольск состоялась спартакиада, организованная комитетом по физической культуре и спорту администрации округа. Мероприятие прошло в рамках второй смены «Ярмарка ремесел» и объединило более 150 детей из 11 отрядов.
Открыли спартакиаду и обратились к ребятам с напутственными словами депутат окружного совета Андрей Филимонов, директор лагеря Наталья Улыбышева и представители спорткомитета.
В программу соревнований вошли восемь дисциплин: плавание, пионербол, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, шахматы, веселые старты и легкоатлетическая эстафета. Для младших и старших отрядов организовали отдельные зачеты, по ряду дисциплин соревнования проводились раздельно среди юношей и девушек.
Спартакиада в «Родине» проводится ежегодно в каждую летнюю смену.