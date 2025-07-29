Спартакиада загородных лагерей прошла в Подольске

В Подольске в детско-юношеском оздоровительном центре «Ромашка» состоялась масштабная спартакиада загородных лагерей. В ней приняли участие более 120 юных спортсменов.

Программа мероприятия включала легкоатлетическую эстафету, мини-футбол и шахматы. Для разных возрастных групп организовали отдельные соревнования. Старшие отряды играли в волейбол, а младшие в пионербол и «Веселые старты».

Победителей и призеров наградят медалями и почетными грамотами комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск.

Спортивные мероприятия в загородных лагерях продолжатся до конца лета. Следующая спартакиада состоится 5 августа в лагере «Родина», затем 20 августа вновь в лагере «Ромашка».

Недавно в учреждении открылась третья летняя смена «Сказочный переполох». Всего за летний сезон здесь отдохнут более 500 детей.