Спартакиада учащихся начнется в Лобне 1 сентября

В Лобне в рамках круглого стола обсудили вопросы возобновления спартакиады допризывной молодежи среди общеобразовательных учреждений. В мероприятии приняли участие учителя физической культуры и начальной военной подготовки всех школ муниципалитета, а также первый заместитель главы города Владимир Зиновьев.

Участники дискуссии сосредоточились на положении о спартакиаде, предложив ряд изменений для повышения интереса и результативности соревнований. Основной целью спартакиады является не только повышение уровня физического развития молодежи, но и проверка готовности школьников к трудовой деятельности и службе в армии.

Спартакиада стартует в Лобне 1 сентября 2024 года, и организаторы надеются, что она станет важным событием для учащихся, способствуя их физическому и моральному развитию.

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