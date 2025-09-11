Сегодня 09:09 Спартакиада трудовых коллективов прошла в Красногорске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск Подмосковье

В преддверии Дня города на стадионе «Зоркий» собрались семь команд, чтобы выяснить, какой коллектив самый ловкий, быстрый и выносливый. Участники представляли администрацию округа, Общественную палату, МВД, МЧС, «Мособлэнерго», «Мособлгаз» и Красногорский завод имени Зверева.

Команды состязались как в силовых видах спорта, так и в командных дисциплинах: футболе, волейболе, эстафетном беге.

«Обновленный стадион благодаря поддержке нашего главы Дмитрия Волкова предстал совсем в другом виде — новые дорожки, новое табло. И это отмечают все участники соревнований. Надеемся, что подобных мероприятий на стадионе „Зоркий“ станет еще больше», — сказал директор МАУК «Парки Красногорска» Алу Бочкарев.

Борьба за победу была напряженной. В лидеры уверенно вышла команда администрации округа, которой в итоге и достался Кубок победителей. Почетное второе место на пьедестале заняли представители «Мособлэнерго», бронзовая награда — у завода имени Зверева.