Спартакиада трудовых коллективов началась в Подольске

Компании из Подольска принимают участие в соревнованиях трудовых коллективов округа. Накануне прошел турнир по боулингу.

Участниками стали 11 команд, в том числе команда Подольского благочиния, «Гидропресс» и «Вайлдберриз». Победителем в боулинге стала команда компании «ЕПГ Продакшн». Серебряным призером стала организация «Электростарт», бронзовым — компания «НИИ НПО „ЛУЧ“.

Команды встретятся на следующем этапе уже 12 апреля. Это будут состязания по бадминтону. Всего сборные поборются за победу в 17 видах спорта, в том числе картинге, лыжных гонках, настольном теннисе, баскетболе и многоборье.

В спартакиаде участвуют более 1500 человек. Мероприятие призвано сохранять спортивные традиции Подольска. Также сильнейшие спортсмены смогут попасть в сборные команды муниципалитета по разным видам спорта.