Спартакиада среди учреждений и организаций прошла в Серебряных Прудах
Завершились соревнования по плаванию и шашкам в рамках спартакиады среди учреждений и организаций муниципального округа Серебряные Пруды. Мероприятие способствовало укреплению командного духа и повышению физической активности среди сотрудников муниципальных структур.
Соревнования по плаванию проходили на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Волна». А турнир по шашкам прошел в зале спортивного комплекса «Молодежный».
В женском плавательном турнире победу одержала команда «Образование», второе место заняла команда «Культура», третье — «Социальная защита».
Мужской плавательный турнир выиграла команда «Образование», на втором месте — «Мособлгаз», на третьем — «Мособлпожспас».
В соревнованиях по шашкам среди женщин первое место заняла команда «Культура», второе — «Социальная защита», третье — «Образование».
Среди мужчин победу в шашках одержала команда «Мособлгаз», второе место — «Образование», третье — «Социальная защита».