Спартакиада среди работников предприятий прошла в Химках

Свыше 50 работников предприятий, учреждений и компаний Химок стали участниками традиционной спартакиады по спортивному ориентированию. Состязания провели в преддверии Праздника труда.

Соревнования по спортивному ориентированию организовали в парке Толстого. Каждому участнику раздали карты с маршрутом и обязательными контрольными точками. Лучшими считались спортсмены, прошедшие дистанции за максимально короткий срок.

Победителями состязаний стали сотрудники Управления по физической культуре и спорту. Серебро заслужила команда из Российской международной академии туризма, бронза досталась научно-производственному объединению имени Лавочкина.

Отметим, что перед началом спортивной части все спортсмены прослушали историческую лекцию ко Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе.

«История радиоэлектронной борьбы в нашей стране началась еще в годы Великой Отечественной войны, когда советские инженеры и военные начали использовать методы подавления вражеских радиопередач», — рассказала Инна Монастырская.

Мероприятия стали частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках с июля прошлого года.