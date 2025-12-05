Спартакиада среди людей с ОВЗ прошла в Волоколамске

За победу поборолись участники из разных муниципалитетов Подмосковья. Всего было 10 команд из Серпухова, Протвина, Подольска, Наро-Фоминская Лотошина, Одинцова, Волоколамска, Можайска и Солнечногорска.

Состязания прошли в шести дисциплинах. Это шашки, броски в баскетбольное кольцо, дартс, жим гири сидя, прыжки в длину с места и настольный теннис.

Поприветствовали участников заместитель главы Волоколамского муниципального округа Алексей Винтов, муниципальный депутат Вячеслав Тюрин и председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева.

«Наша Спартакиада объединяет участников из разных муниципальных округов. Мы всегда рады гостям. Многие из них здесь не впервые и уже успели подружиться. Сегодняшняя встреча — это не только соревнования, но и возможность пообщаться, увидеться с друзьями и поддержать друг друга», — сказал Алексей Винтов.

Лучшей на турнире стала команда из Подольска. Второе место заняла сборная из Можайска, третье — спортсмены из Лотошина. Им вручили награды и памятные подарки.