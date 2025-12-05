Спартакиада среди людей с ОВЗ прошла в Волоколамске
Межмуниципальные соревнования провели во дворце спорта «Лама». Их приурочили ко Всемирному дню инвалидов.
За победу поборолись участники из разных муниципалитетов Подмосковья. Всего было 10 команд из Серпухова, Протвина, Подольска, Наро-Фоминская Лотошина, Одинцова, Волоколамска, Можайска и Солнечногорска.
Состязания прошли в шести дисциплинах. Это шашки, броски в баскетбольное кольцо, дартс, жим гири сидя, прыжки в длину с места и настольный теннис.
Поприветствовали участников заместитель главы Волоколамского муниципального округа Алексей Винтов, муниципальный депутат Вячеслав Тюрин и председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева.
«Наша Спартакиада объединяет участников из разных муниципальных округов. Мы всегда рады гостям. Многие из них здесь не впервые и уже успели подружиться. Сегодняшняя встреча — это не только соревнования, но и возможность пообщаться, увидеться с друзьями и поддержать друг друга», — сказал Алексей Винтов.
Лучшей на турнире стала команда из Подольска. Второе место заняла сборная из Можайска, третье — спортсмены из Лотошина. Им вручили награды и памятные подарки.