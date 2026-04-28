Спартакиада среди дошкольников прошла в Химках

Мероприятие состоялось уже в 19-й раз и собрало девять команд из воспитанников учреждений «Здоровый дошкольник». Борьбу за звание чемпионов провели 23 апреля в баскетбольном центре города.

Каждая команда состояла из 10 участников, а сами соревнования проходили в формате эстафеты. Участники пролезали через обручи, прыгали через гимнастическую палку и выполняли передачи мяча. Задания проверяли не только физическую подготовку, но и командный дух. Юных спортсменов поддерживали родители, воспитатели, депутаты и члены спортивных клубов.

«Очень важна поддержка родителей и мотивация детей, ответственное отношение всех участников. Для многих это первые соревнования, и именно от того, как они пройдут, может зависеть их интерес к спорту в дальнейшем», — сказал депутат, заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области Валентин Герасимов.

По итогам спартакиады первое место заняла команда «Зоренька» из аэрокосмического лицея. Второе место — у команды «Калейдоскоп» из школы № 29. Третье место завоевала команда «Дельфиненок» из школы «Наследие».