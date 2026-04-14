Спартакиада среди дошколят прошла в Апрелевке

10 апреля в Апрелевке состоялись веселые старты для воспитанников детских садов. Спартакиада объединила юных участников и стала наглядным примером сплоченности, взаимного уважения и дружбы, отражающих ценности единства народов нашей страны.

В ходе соревнований дети проявили себя в эстафетах на скорость, выносливость и координацию. С большим энтузиазмом они преодолевали испытания, демонстрируя не только физическую подготовку, но и умение работать в команде, поддерживать друг друга и радоваться общим достижениям. Особую атмосферу создавали музыкальные номера.

Спартакиада стала важным этапом подготовки детей к школьной жизни. По словам педагогов, такие мероприятия способствуют развитию физических навыков, формированию командного духа и помогают каждому ребенку почувствовать себя частью единого многонационального сообщества, в котором ценятся уважение, сотрудничество и единство.